Ex-aliado diz que filho de Bolsonaro é ‘capaz de matar o pai’

Em entrevista ao podcast Arretado, o deputado federal Julian Lemos (União Brasil) acusou Carlos Bolsonaro de ser “sociopata”. O paraibano, que coordenou a campanha de Jair Bolsonaro (PL) no nordeste em 2018, relatou, sem provas, situações que presenciou com o filho 02 do presidente e que o fizeram chegar à conclusão de estar convivendo com um homem capaz de “matar o pai”.

“A gente ia para a casa de Carlos Bolsonaro. Chegava lá ele estava de colete sozinho dentro de casa, com espingarda 12 e pistola na cintura, olhando a janela”, afirmou o ex-aliado. “Ele não tem nenhum tipo de sentimento”. Assista:

Deputado Julian Lemos, ex-aliado de Jair Bolsonaro: "Carlos Bolsonaro é um sociopata".

📽 @castarretado pic.twitter.com/RThsvqx72D — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) November 8, 2022

As falas de Lemos viralizaram nas redes nesta terça-feira, 8. Em outro trecho da entrevista, ele diz que a relação de Jair e Michelle é “fachada” e que o presidente já chegou a agredir a primeira dama.