Estudantes de Direito se formam ao som de ‘Lula lá’; veja vídeo

Uma formatura de alunos da Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, viralizou no último domingo, 12. Em vídeo postado no Twitter, estudantes de Direito comemoram a colação de grau em cima de um palco ao som de “Lula lá” — canção composta por Hilton Acioli para o segundo turno da campanha presidencial de Lula (PT) em 1989. Além do jingle tocado em alto e bom som para todos os convidados do evento, os formandos ainda exibiram bandeiras com a foto do ex-presidente. O pré-candidato compartilhou o momento em seu perfil e parabenizou os universitários. Veja: