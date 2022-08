‘Estou ótimo’: as últimas postagens de Jô Soares nas redes

A morte de Jô Soares na madrugada desta sexta-feira, 5, pegou o Brasil de surpresa. Anônimos e famosos publicaram milhares mensagens de carinho e pesar pelo falecimento repentino do apresentador, que estava com 84 anos.

Fato curioso é que o apresentador esteve ativo nas redes sociais há pouquíssimos dias. Em seu último post, feito na última quinta, 5, ele fez uma reflexão um tanto poética. “Não é necessário mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos. Mas não minta para quem te escuta e nem decepcione os olhos de quem te admira”, escreveu.

Depois de longos meses isolado do online, Jô havia voltado a ser ativo nas redes no fim de julho, sempre compartilhando publicações bem humoradas. Em uma delas, ele brincou com sua semelhança com o ator Reynaldo Gianecchini. Em seguida, afirmou “estar ótimo”. Veja:

Para quem me pergunta se estou bem, estou Ó-TI-MO! pic.twitter.com/k5WxhiOCGb — Jô Soares Oficial (@josoarestrue) July 23, 2022

A causa da morte de Jô Soares não foi revelada.