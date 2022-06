Entenda a troca de farpas entre Danilo Gentili e Luisa Sonza

Em entrevista a um podscat, o apresentador Danilo Gentili resolveu citar o nome de Luisa Sonza para dar um exemplo de “hipocrisia” e criticar o feminismo. “Quem é Luísa Sonza? Uma mulher que ficou famosa porque namorou com um homem famoso. E que fica com um discurso de que não pode ficar objetificando mulher, só que só é famosa porque rebola de fio-dental!”, disse. Os colegas, todos homens, concordaram com a afirmação.

O vídeo estourou nas redes e logo a cantora mandou uma indireta para Gentili. “Seguimos sem um dia de paz”, desabafou. No Twitter, o nome de Sonza entrou no trending topics e boa parte dos internautas saiu em defesa dela e apontou o machismo na colocação do comediante. Veja:

Engraçado que a situação política e econômica do Brasil não incomoda algumas pessoas, mas a bunda da Luísa sonza sim — Real hot boy shit AH 😛 (@lucsgj) June 2, 2022

Pra entender machismo estrutural, é só ver o tanto de macho alfa ferido, criticando o sucesso de mulheres como Anita, Luísa Sonza! — Brow? 🤨 (@1nerdnervoso) June 2, 2022