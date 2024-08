Eliminadas pelos EUA, atletas do vôlei são idolatradas nas redes

Depois de uma sequência de vitórias triunfais, o vôlei feminino não tem mais chance de levar o ouro para casa. Nesta quinta-feira, 8, a seleção feminina perdeu no tie-break para as estadunidenses, após quatro sets disputadíssimos. Mesmo com a derrota, as jogadoras conquistaram o público por sua gana e expressividade durante os jogos. Nas redes, os nomes de Thaisa, Gabi e Ana Cristina estão entre os assuntos mais comentados. Veja:

