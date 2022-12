Eduardo Bolsonaro toca em ferida aberta de Simone Tebet

Na última quarta-feira, 14, Simone Tebet (MDB) fez um emocionado discurso de despedida do Senado. Visivelmente comovida, ela defendeu o regime democrático, a participação ativa da mulher na política e a melhoria das condições de vida dos brasileiros.

“É preciso urgentemente que o livro volte ao lugar das armas, a esperança ocupe o lugar da iniquidade, a verdade varra definitivamente a mentira, o ouvido conciliador volte a ocupar o lugar do, hoje, grito de ordem, e que o diálogo assuma definitivamente o seu lugar no lugar do ditado, para que o amor definitivamente tome o lugar do ódio”, declarou a parlamentar.

Eduardo Bolsonaro (PL) aproveitou a repercussão da fala de Tebet para atacá-la nas redes. “Está chorando pela despedida ou porque ainda não recebeu suas migalhas?”, questionou o deputado federal. O filho 03 do presidente se referia ao suposto ministério que Lula (PT) daria a ex-adversária. A ausência da MDBista na diplomação do petista no início da semana levantou especulações sobre a harmonia na relação entre os dois.

Aliados de Tebet relatam que a senadora não vai aceitar um cargo “decorativo” no governo e quer tomar a frente do Ministério do Desenvolvimento Social.

