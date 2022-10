Eduardo Bolsonaro diz que conta com ‘tias do zap’ em campanha eleitoral

A demissão de Alexandre Machado, que atuava na Secretaria Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é um prato cheio para a campanha de Jair Bolsonaro (PL), que tem discursado sobre fraudes na propaganda eleitoral. O servidor exonerado era responsável pelo recebimento dos arquivos dos partidos e envio para o pool de emissoras de rádio e TV.

Na manhã desta quarta-feira, 26, Eduardo Bolsonaro (PL) se manifestou sobre o caso e aproveitou para despejar suas teorias sobre supostas ilegalidades na campanha de Lula (PT). “Creio que a exoneração do servidor é só a ponta do iceberg. Há uma real possibilidade de conluio entre forças públicas e o PT (o que não surpreenderia ninguém”, escreveu no Twitter,

Creio que a exoneração do servidor é só a ponta do iceberg. Há uma real possibilidade de conluio entre forças públicas e o PT (o que não surpreenderia ninguém). Por muito menos a PF cumpriu busca e apreensão na casa de 8 empresários. Vamos ver com seriedade os desdobramentos. — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 26, 2022

Em outra postagem, o deputado federal ataca a imprensa e exalta as informações espalhadas por “tias do zap” — jargão vulgarmente utilizado para se referir às pessoas que, sem conferir a origem da notícia, compartilham fake news em grupos de Whatsapp. “Contamos com as tias do zap e todos para levar a verdade a todos”, publicou.

Assim será o dia da velha imprensa hoje. Contamos com as tias do zap e todos para levar a verdade a todos. pic.twitter.com/B3FDnFpmsa — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 26, 2022