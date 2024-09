Decreto de prisão de Gusttavo Lima vira piada nas redes

Giro VEJA - terça, 24 de setembro

Nunes quer Marçal fora dos debates após agressão e Lula cobra ações na ONU

O presidente Lula discursou nesta terça-feira, 24, na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York. Em sua fala, Lula voltou a criticar a incapacidade da Organização em resolver os conflitos globais atuais e pediu reformas na estrutura da ONU. O presidente também cobrou ações contra mudanças climáticas em meio às queimadas que atingem o Brasil, e admitiu que "é preciso fazer mais". Já a campanha de Ricardo Nunes quer que os veículos que organizarem debates não convidem o candidato do PRTB, Pablo Marçal, após o soco que um assessor do coach deu no marqueteiro do prefeito nesta segunda. Esses são os destaques do Giro VEJA.