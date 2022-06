De protagonista à vilã: como a Shopee está perdendo clientes

Durante a quarentena, em algum momento dos últimos dois anos, é possível que boa parte dos brasileiros tenha se deslumbrado com a Shopee. A plataforma apareceu (e estourou) no país como uma alternativa de marketplace acessível e com o estilo “tem de tudo”. E para chamar ainda mais atenção, a empresa investia em opções de frete gratuito e uma série de cupons de desconto. Em 2021, o app foi um dos mais baixados do mundo e o mercado brasileiro correspondia a 32% do volume total.

Apesar do sucesso absoluto durante a pandemia, é possível que os números de 2022 surpreendam negativamente o comércio eletrônico singapurense. Isso porque a Shopee anunciou recentemente mudanças nas suas políticas de benefícios. O valor mínimo para que o cliente obtenha frete grátis subiu de R$20 para R$29 reais. E os códigos promocionais mais tentadores, como os de 50% de desconto em produtos de até R$10 reais, só valem para novos usuários do app. As mudanças geraram imediato burburinho no Twitter e já são mais de 109 mil publicações a respeito da decepção com a plataforma. Veja:

nossa shopee eu só queria um negócio de 5 conto e vcs me metem frete grátis apenas por pedidos acima de 29 reais? podres pic.twitter.com/Y4sO7DLMAg — de 🍂 (@dxxnnys) June 9, 2022

Agora vão ter que criar outra plataforma de venda barata sem cobrar frete pq a Shopee tá igual um cafetão. 30 conto pra frete grátis é uma falta de absurdo pic.twitter.com/eb1hRjjkxf — chorona (@harry10bundado) June 7, 2022

Parece que o mercado do e-commerce está aberto para a concorrência.

