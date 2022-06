Como uma pizza de palmito deu origem a uma investigação do MPF

Era para ser só uma pizza de longa fermentação recheada de queijo, tomate e palmito. Eis que o humor da Autêntica Pizzaria da Lambreta, localizada na capital João Pessoa, falou mais alto. E decidiu nomear a massa de “paunomito”, uma crítica para lá de abusada ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar deste sabor ter viralizado nas redes, não foi a primeira vez que o estabelecimento misturou boas doses de política em suas receitas.

No início do ano, como forma de incentivar jovens a se cadastrarem na Justiça Federal, clientes com idades entre 16 e 18 anos que apresentaram o título tiveram direito a uma pizza gratuita. Outro exemplo é a “quarta-feira das rachadinhas” — único dia da semana em que é possível pedir pizzas meio a meio.

Depois que o “paunomito” ganhou a internet, o local ganhou fãs por todo Brasil. Por outro lado, os holofotes chamaram atenção também do Ministério Público Federal (MPF) que, a partir de uma denúncia, decidiu abrir uma investigação por suposta campanha antecipada contra Bolsonaro e a favor de Lula (PT).

O perfil do estabelecimento se pronunciou publicamente no Instagram. “Querem desviar a atenção para o que está acontecendo em uma pizzaria em João Pessoa com a intenção de que se deixe de olhar para o que está ocorrendo no Congresso em Brasília ou em um camburão da polícia no interior de Sergipe”, escreveram.