Como foi o 1º concurso de Miss Inteligência Artificial do mundo

Dez personas criadas por inteligência artificial disputaram a coroa do Miss AI na última semana. O evento, organizado pela plataforma Fanvue, promoveu pela primeira vez na história um concurso de beleza em que só mulheres que não existem podem participar. A ganhadora, entre 1.500 inscritas, foi a marroquina Kenza Layli, que tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. Em segundo e terceiro lugar ficaram, respectivamente, a miss francesa Lalina Valina, e a portuguesa Olivia C. “Estou comprometida em promover a diversidade e a inclusão dentro do campo, garantindo que todos tenham um assento à mesa do progresso tecnológico”, escreveu Kenza em seu perfil após a vitória.