‘Como fazer beijo grego?’: buscas explodem no Google após fala de Scooby

Convidado do podcast apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Pedro Scooby, 36, não hesitou na hora de falar sobre sexo – banquete principal do programa. Ao ser questionado pelos atores sobre prazer anal, o surfista disse não ter curiosidade para se relacionar com outro homem, mas confessou, sem qualquer vergonha, que gosta de receber o tal do “beijo grego”, prática de lamber e/ou beijar o ânus do parceiro. “O ‘culíngua’ é bom demais, eu gosto. A linguadinha é maneirísssimo, pega assim de baixo”, comentou.

Após a repercussão de sua fala, as buscas no Google sobre o tema tiveram crescimento exorbitante de mais de 70 pontos. As principais procuras são “O que é beijo grego?” e “Como fazer beijo grego?”. Para a segunda pergunta, aparecem uma série de dicas de como fazer a higienização adequada e como deixar a parceria confortável com a situação. E o alerta (de sempre): o consentimento é a parte mais importante para o prazer.