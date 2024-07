Carlos deixa escapar conflito interno da família Bolsonaro

No último sábado, 6, Jair Bolsonaro (PL) apareceu em uma foto publicada por Nikolas Ferreira (PL-MG) no Instagram. Na imagem, o ex-presidente aparece aparece com Aurora, filha do deputado, no colo. “No colo do ex mais amado do Brasil”, escreveu Ferreira na legenda. Ao ver o post, Carlos Bolsonaro não se conteve e comentou: “Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não! De qualquer forma, parabéns”, disse o herdeiro de Jair. Em seguida, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro também se intrometeu e aumentou os indícios de conflito na família. “Que Deus livre e guarda a nossa Aurora de toda inveja e maldade”, desejou.