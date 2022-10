Bolsonaro usa piada de ‘Vingadores’ para exaltar Paulo Guedes

Atualizado em 6 out 2022, 16h01 - Publicado em 6 out 2022, 15h53

Por Gustavo Silva Atualizado em 6 out 2022, 16h01 - Publicado em 6 out 2022, 15h53

A corrida para o segundo turno está sendo digna de um filme entre superpoderosos. Na tarde desta quinta-feira, 06, o presidente Jair Bolsonaro veiculou um meme dos Vingadores no Twitter para elogiar o trabalho de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. “Nós temos Armínio Fraga, Meirelles, Edmar, Malan, Ciro e Persio Arida”, diz Loki, vilão do filme, na imagem. “Nós temos o Guedes”, responde o Homem de Ferro, líder dos heróis no cinema. O diálogo é uma referência a uma cena do primeiro filme dos Vingadores, de 2012, blockbuster muito aclamado pelos fãs de quadrinhos e dos filmes de super-heróis.

Não é a primeira vez que os Vingadores são evocadas na disputa pelas eleições do segundo turno de 2022 no Brasil. Na última terça-feira 4, o ator Mark Ruffalo, intérprete do Hulk no Universo Marvel, publicou em seu perfil do Twitter uma mensagem convocando brasileiros para derrotarem o “vilão” Bolsonaro. “Devemos continuar lutando por justiça, apoiar uns aos outros e saber que nosso Ultimato chegará”, escreveu o astro de Hollywood.