Bolsonaristas planejam boicotar grandes empresas

Ao estilo Regina Duarte, que há poucos dias sugeriu que petistas marcassem seus estabelecimentos com uma estrela vermelha a fim de facilitar uma boicotagem, bolsonaristas resolveram fazer uma lista de empresas supostamente apoiadoras de Lula (PT) que devem ser evitadas.

Os alvos são grandes corporações como os bancos Itaú e Santander, as especialistas em cosméticos Natura e Boticário, além de outras companhias como Renner, Magalu, Posto Ipiranga e PagSeguro.

A última companhia a entrar na lista de restrições foi o Itaú, depois que a herdeira Neca Setubal foi anunciada como integrante do gabinete de transição do novo governo na área de Educação. O próprio Eduardo Bolsonaro (PL) incentivou em seu perfil do Twitter o “cancelamento” do banco.

