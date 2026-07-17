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Cultura

Ator que seria Kratos em God Of War será substituído após acidente no set

Acidente de Ryan Hurst interrompe a produção da adaptação da Amazon, que precisará regravar episódios e escalar um novo Kratos

Por Pedro Godoy 17 jul 2026, 18h05
Homem careca, barbudo, com maquiagem de Kratos (listras vermelhas no corpo e rosto), armadura de couro e machado nas costas, em floresta com árvores musgosas
Ator da série de God of War será substituído após acidente (Sony/Prime Video/Reprodução)
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Ator que seria Kratos em God Of War será substituído após acidente no set Priorizar nos meus resultados Google

A série de God of War sofreu um imprevisto durante a produção. O ator Ryan Hurst, intérprete de Kratos, personagem principal da adaptação, sofreu um grave acidente e precisará ser substituído.

O ator passou por uma cirurgia e tem previsão de recuperação de até dez meses, o que entraria em conflito com o cronograma de filmagens. De acordo com o Deadline, Hurst lesionou o bíceps, foi submetido a uma cirurgia e segue em observação. Diante da situação, a Amazon e a Sony decidiram escalar um novo protagonista, que deve ser anunciado em breve.

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Segundo o veículo, a série terá de ser inteiramente regravada, já que o ator Callum Vinson, intérprete de Atreus, teria sua aparência alterada devido ao rápido crescimento. A ideia é retomar a produção em outubro, após a preparação do novo protagonista, prevista para agosto. O site também afirma que quatro episódios já estavam completamente gravados e que o planejamento é filmar duas temporadas de uma só vez.

As gravações aconteciam em Vancouver. A adaptação do jogo ainda não tem data de estreia definida pela Amazon Prime Video.

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O elenco da série de God of War conta com Teresa Palmer como Sif, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Mandy Patinkin como Odin, Max Parker como Heimdall e Callum Vinson, conhecido por O Agente Noturno e Crystal Lake, no papel de Atreus.

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