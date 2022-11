As declarações de amor de Mário Frias a Bolsonaro após a derrota

Apesar do incessante silêncio de Jair Bolsonaro (PL) desde a vitória de Lula (PT), os aliados do presidente já começaram a dar às caras. Nesta quinta-feira, 10, o ator de novelas adolescentes Mário Frias (PL), 51 anos, usou sua conta no Twitter para expressar seus sentimentos diante da derrota e declarar lealdade ao ex-patrão.

Foram três mensagens em sequência dirigidas a Bolsonaro. Frias, que foi eleito deputado federal por São Paulo este ano, dá sinais de que não pretende pular do barco bolsonarista, mesmo à beira de um naufrágio. “Como brasileiro, sou e serei eternamente grato ao Presidente Bolsonaro por tudo!”, escreveu em uma postagem. “Confiei e confio plenamente no homem que incansavelmente vem lutando pelo Brasil e pela nossa liberdade”, disse em outra. Veja:

Gratidão não prescreve. Como brasileiro, sou e serei eternamente grato ao Presidente Bolsonaro por tudo! Por ter se doado tanto, por ter reacendido em nós o patriotismo e amor pelo nosso país, pelo exemplo de lutar pela nossa pátria e dar o sangue se for possível. pic.twitter.com/O81NipAVxW — MarioFrias (@mfriasoficial) November 10, 2022

Embora muitos tenham “soluções mágicas”, o PR nunca disse que seria fácil, pelo contrário, ele sempre ressaltou o quão árdua seria essa luta. Jamais desacreditei. Confiei e confio plenamente no homem que incansavelmente vem lutando pelo Brasil e pela nossa liberdade. — MarioFrias (@mfriasoficial) November 10, 2022

Não sei o que Deus nos reserva, mas tenho a plena certeza de que sempre serei grato e estarei ao lado do homem que deu tudo de si pelo nosso país. @jairmessiasbolsonaro sempre estarei ao seu lado! 🙏🏼🇧🇷 — MarioFrias (@mfriasoficial) November 10, 2022

No dia do segundo turno, o ex-secretário especial de Cultura foi um dos primeiros do clã de Bolsonaro a aparecer nas redes sociais. “Presidente, tenha em mim um soldado até o fim”, afirmou na ocasião.

