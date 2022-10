Após debate na Band, pesquisas trazem péssimas notícias para Bolsonaro

A menos de duas semanas do segundo turno, cada passo dado pelos candidatos à presidência é minuciosamente vigiado pelos eleitores. Depois da troca de farpas entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no debate da TV Bandeirantes na noite do último domingo, 16, o Google registrou um aumento repentino de buscas envolvendo o nome do presidente — e nenhuma delas é positiva.

Os temas mais procurados no pesquisador são relacionados à expressão “pintou um clima”, utilizada por Bolsonaro para se referir ao dia em que encontrou supostas prostitutas venezuelanas menores de idade. Após a declaração, o candidato à reeleição foi acusado de pedofilia, e sua campanha abafou o caso.

Em segundo lugar, vem a polêmica em torno do ato eleitoral praticado em Aparecida do Norte no feriado de Nossa Senhora, em 12 de outubro. A manifestação foi severamente criticada por católicos e até por autoridades da Igreja. Veja:

