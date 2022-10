Apoiadores de Bolsonaro elogiam operação da PRF

Atualizado em 30 out 2022, 15h47 - Publicado em 30 out 2022, 15h29

Por Duda Monteiro de Barros

A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo de eleição estampa todos os noticiários e também é assunto mais comentado nas redes sociais. Desrespeitando decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o órgão realizou ao menos 560 operações de fiscalização contra veículos fazendo transporte público de eleitores. O presidente do TSE Alexandre de Moraes intimou Silvinei Vasques, diretor da PRF, a suspender as fiscalizações.

No último sábado, 29, Vasques fez publicação em seu perfil Instagram para pedir votos para o candidato Jair Bolsonaro (PL). Para a campanha de Lula (PT), que protocolou no TSE pedido de prisão do diretor, trata-se de uma clara tentativa de usar o poder do Estado para interferir no processo eleitoral dificultando o acesso da população aos locais de votação.

No Twitter, bolsonaristas subiram a tag “Parabéns PRF”, elogiando as atividades da Polícia nas cidades. apoiadores do presidente, “as operações impedem a compra de votos” e “garantem uma eleição limpa”. O assunto foi mencionado quase 75 mil vezes até o momento desta publicação. Segundo os