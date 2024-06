Ao som de Bruno Mars, Sérgio Cabral chora lembrando da cadeia

“Lindas garotas ao redor do mundo. Eu poderia estar atrás delas, mas o meu tempo seria desperdiçado. Elas não são nada comparadas a você, amor”. Essa é a tradução da letra de Nothin’ on you, uma das canções mais famosas de Bruno Mars. Até aí tudo bem. O inusitado foi descobrir que a música era uma das grandes companheiras de Sérgio Cabral nos quase seis anos em que esteve atrás das grades. Em vídeo publicado em seu perfil do Instagram, o ex-governador carioca chorou lembrando dos momentos em que escutava o cantor pop na academia da prisão. “Música te leva a momentos. Por mais dolorosos que sejam esses momentos, a música amortece a dor”, escreveu. Veja: