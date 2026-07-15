Andy Serkis surge como Gollum em novo filme de O Senhor dos Anéis

A Caçada de Gollum, novo filme da franquia O Senhor dos Anéis, estrelado e dirigido por Andy Serkis, responsável pela captura de movimentos do personagem na trilogia clássica, teve o início de sua produção anunciado com um vídeo de bastidores.

Segundo Serkis, o filme será “um mergulho profundo na psicologia e na história de Gollum antes de ele se tornar Gollum, mas também com uma pergunta crucial de Gandalf sobre a possível origem do anel que Bilbo Bolseiro possui”. Ele acrescentou que a caçada acontecerá “em duas dimensões diferentes”.

No vídeo, o diretor e ator comenta: “Lá vamos nós, primeiro dia no palco de captura de movimento (mocap). Diretores no set, todos a postos, por favor. Obrigado, Bruno. Certo, muito bem. Por onde vamos começar? Cena um, o começo. É um ótimo lugar para começar. Quem vai primeiro? Você. Bem, isso facilita muito as coisas. Ok, lá vamos nós. Tudo bem, vamos nessa. Obrigado a todos. A postos para a filmagem. Muito empolgante. Rodando câmera. E… ação”.

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