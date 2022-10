André Valadão recorre à mentira em tentativa de virar jogo eleitoral

Na última quarta-feira, 19, um vídeo um tanto inusitado do pastor André Valadão viralizou nas redes. Nele, o líder da Igreja Lagoinha de BH afirma que recebeu uma intimação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), exigindo que ele se retratasse sobre fake news que compartilhou sobre Lula (PT). Em uma produção dramática, com direito a jogo de luzes e trilha sonora melancólica, o bolsonarista afirma que, diferente do que divulgou no passado, o petista não é a favor do aborto, da descriminalização das drogas e da liberação de pequenos furtos.

O vídeo foi curtido por quase um milhão de pessoas. A surpresa veio horas depois, quando o TSE garantiu que não houve qualquer determinação da corte obrigando Valadão a se retratar publicamente. Nas redes sociais, usuários apontam que o evangélico fez uma espécie de atuação para sair como vítima de uma suposta censura do órgão e dar fôlego à campanha de Jair Bolsonaro (PL), que com frequência acusa ministros de perseguição. Até o momento desta publicação, nem o presidente nem o religioso se manifestaram sobre a fake news.