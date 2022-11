A vitória conservadora comemorada por Eduardo Bolsonaro

Desde o dia 2 de outubro, a família Bolsonaro vive dias cinzentos. As últimas semanas foram marcadas pelo silêncio e reclusão de Jair, o suposto desentendimento do presidente com Michelle, os ataques que classificaram Carluxo como “psicopata” e a tristeza profunda de Jair Renan.

Em meio a tantas notícias ruins para o clã, eis que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) surge comemorando uma “vitória dos conservadores”. O filho 03 celebrou a reativação de perfis do Twitter de direitistas do Brasil e do mundo depois que o bilionário Elon Musk assumiu a frente da rede social. “O ocidente respira”, escreveu. Veja: