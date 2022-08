A tentativa de Bolsonaro de pôr fim à briga entre Thiago e Bruno Gagliasso

De tempos em tempos, pipoca uma nova polêmica envolvendo a família Gagliasso. Dessa vez, a briga entre os irmãos Bruno e Thiago revelou ter um novo e pouco conhecido capítulo. O protagonista inusitado da história é ninguém menos que Jair Bolsonaro (PL).

Thiago, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PL, é fã declarado do presidente. Em entrevista a um programa, ele lembrou do momento mágico em que conheceu seu ídolo. “O que mais me chamou atenção e que me fez refletir muito, até sobre a questão do valor da família, foi ver esse cara olhar no meu olho e falar daquele jeito dele: ‘essa questão do seu irmão aí. Resolve isso aí'”, contou. Em seguida, o rival de Lula se ofereceu para ligar para Bruno e fazer uma espécie de mediação entre os dois. Veja:

– Thiago Gagliasso fala sobre quando conheceu Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/5nQ9TKwWMJ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 14, 2022

O ator Bruno Gagliasso, que não esconde seu voto no PT, não se pronunciou sobre o acontecido.

