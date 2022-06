A rotina de Lula para manter a saúde em ano eleitoral

Não é de hoje que Lula (PT) chama atenção pelo físico trabalhado. Em agosto do ano passado, uma foto com sua companheira Janja viralizou, não por causa do clima de romance, mas por conta das coxas torneadas do petista que roubaram a cena. Agora, com as eleições de outubro se aproximando, o pré-candidato de 76 anos se esforça para não deixar a peteca cair.

Em suas redes sociais, Lula publicou na última terça-feira, 28, um vídeo malhando, estilo blogueira fitness, que já tem mais de 700 mil curtidas. De regata, com uma toalhinha branca apoiada no pescoço, o favorito nas pesquisas esbanjou disposição e quebrou o argumento de que está “velho demais” para voltar a ser presidente. Nos comentários, além dos colegas da política, celebridades como os atores Maria Flor, Silvero Pereira e a percussionista Lan Lan elogiam a boa forma do pré-candidato. Veja: