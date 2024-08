A receita que está esgotando os pepinos nos supermercados

Giro VEJA – quinta, 29 de agosto

Em novo embate sobre o X, Elon Musk desafia Alexandre de Moraes

O empresário Elon Musk, dono do X, publicou na rede social uma série de posts sobre a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de intimá-lo. Nas imagens, o magistrado é comparado a vilões. Nesta quarta-feira, Moraes determinou que a empresa identifique um representante legal no Brasil em até 24 horas, sob pena da plataforma ser retirada do ar. O embate envolvendo Elon Musk e Moraes, eleições no Congresso e a sabatina de Gabriel Galípolo são os destaques do Giro VEJA.