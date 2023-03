A reação nas redes ao anúncio de palestra de Moro em evento em Harvard

A Brazil Conference, evento em Boston que anualmente reúne líderes políticos e culturais do Brasil, divulgou alguns de seus palestrantes confirmados no encontro de 2023. Dentre os mais conhecidos estão o apresentador Luciano Huck, as deputadas federais Erika Hilton (Psol – SP) e Tabata Amaral (PSB – SP), o ministro do STF Luis Roberto Barroso e a ativista indígena Txai Suruí.

Na última quinta-feira, 23, a conferência também anunciou o nome de Sergio Moro (União Brasil), que recentemente foi alvo de um plano de sequestro e assassinato descoberto pela Polícia Federal. A reação do público do evento, a maioria estudantes brasileiros nos EUA, ao anúncio da palestra do atual senador e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro não foi das melhores. Nos comentários da publicação do Brazil Conference, usuários criticam a escolha dos organizadores.

“Levando um dos principais responsáveis pelo desmonte democrático do Brasil para um debate sobre democracia”, comentou um perfil. “Decisão bem miserável”, afirmou outro.

A nona edição da conferência ocorre nos dias 31 de março, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), e 1º de abril, na Universidade de Harvard.