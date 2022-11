A reação de Lula e Janja à morte de Gal Costa

Morreu na manhã desta quarta-feira (9), aos 77 anos, Gal Costa, um dos maiores nomes da música brasileira. A notícia de seu falecimento pegou de surpresa seus amigos e fãs, que postaram mensagens homenageando a cantora.

Nos últimos meses, Gal esteve engajada na campanha de Lula (PT). Em seus show, ela frequentemente era fotografada fazendo o “L” com a mão. No dia da vitória do petista, a artista expressou sua alegria em uma publicação no Twitter. “Orgulho do nosso Brasil!!! Vamos reconstruir nossa democracia com Lula, meu presidente!!!! A felicidade não cabe em mim!!!”, escreveu.

Nas redes sociais, o presidente eleito expressou sua tristeza e homenageou a grande voz da MPB. “Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros”, postou. A futura primeira-dama Janja Lula Silva também reagiu à morte de Gal. Veja:

Como assim Gal?? Não pode ser 😢😢😢 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) November 9, 2022

Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros. 📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/4jU2SBcHuq — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

O país, que Gal Costa cantava para mostrar sua cara, hoje perde uma de suas grandes vozes. Mas o legado, a obra, a lembrança e as canções serão eternas como seu nome Gal.

Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e milhões de admiradores — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022