A reação das redes à possível indicação de Lula ao STF

Desde o início da campanha eleitoral de Lula (PT), uma das maiores preocupações dos eleitores é saber quem são os nomes cotados para os ministérios e para as duas cadeiras do Supremo Tribunal Federal (STF) que ficarão vagas durante seu mandato.

Nesta sexta-feira, 4, as redes sociais amanheceram eufóricas com a especulação de que Flávio Dino (PSB), 54 anos, é um dos nomes em alta para ser indicado pelo presidente eleito ao STF ou até ao Ministério da Justiça. Dino é professor de Direito da Universidade Federal do Maranhão, estado que governou desde 2015 até este ano, quando abriu mão do cargo para se candidatar ao senado. E ganhou.

A “paixão” de Lula pelo ex-juiz federal não é exatamente um fato novo. Em setembro, o petista já havia acenado para o colega durante um comício. “Esse Flávio Dino, ele que se prepare. Ele vai ser eleito senador, mas não será senador por muito tempo. Se prepare, porque vai ter muita tarefa neste país”, disse.

No Twitter, o assunto é um dos mais comentados do momento. Reações de usuários frente aos bastidores da transição de governo viralizaram nas redes. Veja:

Sei que Flávio Dino será um ótimo ministro do STF ou um igualmente sensacional ministro da Justiça. Eu, entretanto, sou mesquinho. Queria mesmo é ver o senador do Maranhão merendando o boca de cd Sérgio Moro na tribuna maior do Legislativo, semana após semana, durante oito anos. — Rodrigo Elias (@Manejaco) November 4, 2022

André Janones, Simone Tebet, Felipe Neto, Marina Silva, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Tábata Amaral, Flávio Dino, Randolfe Rodrigues. Figuras aguerridas e relevantes da campanha em favor de Lula. Em comum, ninguém desse grupo é petista. Entramos numa nova época. — Dawisson Belém Lopes (@dbelemlopes) October 29, 2022

O governo do diálogo. Tem que ser muito ingênuo para cair nesse papo de diálogo. Mais de esquerda do que nunca, Flávio Dino na Justiça é uma piada trágica ! pic.twitter.com/zUolQa79kA — Luiz Lima (@Oficialluizlima) October 31, 2022

Continua após a publicidade