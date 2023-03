A reação da esquerda às críticas de Paulo Coelho a Lula

No último domingo, 26, o célebre escritor Paulo Coelho compartilhou no Twitter sua profunda decepção com o governo Lula (PT). “Décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do BC, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores (faz parte) mas não estou vendo meu voto ter valido a pena”, escreveu em seu perfil.

O petista ainda não se manifestou sobre a situação, mas a esquerda imediatamente tratou de usar as redes sociais para defender o presidente eleito – e alfinetar o autor.

“Há mais riqueza literária em qualquer frase de para-choque de caminhão do que em toda verborragia escrita pelo Paulo Coelho. A capacidade literária do sujeito nunca ultrapassou o colegial”, disse um usuário. “Não conheço ninguém que votou no Lula por causa do Paulo Coelho”, comentou outro.

Celebridades e políticos também se posicionaram. “Tenha mais paciência”, pediu o ativista Jean Willys. “Lula ainda vai errar muito. Mas não esqueça que o outro era Bolsonaro”, pontuou o youtuber Felipe Neto.

