A questão do Enem que mais fez sucesso entre os estudantes

No último domingo, 14, aconteceu a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta primeira fase, os vestibulandos realizaram provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação.

Além do elogiado tema da redação sobre respeito aos povos tradicionais, uma pergunta da prova de Português também chamou atenção dos estudantes e viralizou nas redes sociais. Na questão 41 da prova, um texto da escritora Martha Medeiros sobre a habilidade de amar e se relacionar mexeu com os jovens. “Amor sem paciência não vinga. Amor não pode ser mastigado e engolido com emergência, com fome desesperada. É uma refeição que pode durar uma vida”, diz. Veja: