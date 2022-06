A ‘piada’ de Piquet sobre a morte de Senna que está rodando o mundo

O dia está sendo agitado para os amantes de Fórmula 1. Um trecho de entrevista com o brasileiro Nelson Piquet realizada no fim de 2021 veio à tona e escancarou o deplorável racismo do automobilista. No vídeo, ele se refere ao britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, como “neguinho” enquanto comenta sobre o acidente envolvendo Max Verstappen e Hamilton no último Grande Prêmio da Grã-Bretanha. O piloto da Mercedes fez questão de responder o colega de profissão. “É mais do que linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte. Eu fui cercado por essas atitudes e fui alvo de minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação”, escreveu.

No Twitter, usuários levaram o caso aos trending topics e rechaçaram Piquet. Mas a história não acaba por aí. Outro vídeo comprometedor para o brasileiro viralizou. Nele, o piloto responde se Ayrton Senna, morto em acidente que comoveu o Brasil em 1994, era melhor do que ele. “Eu ainda estou vivo”, comenta Piquet aos risos. Veja:

and this is what nelson piquet said about senna. absolutely disgusting. pic.twitter.com/htQZiYj1XM — anette (@reylews) June 28, 2022