A ‘pesquisa’ em que Lula tem 80% contra 20% de Bolsonaro

Não, não se trata de uma pesquisa oficial. É apenas uma “estatística” feita informalmente pelos vendedores das famosas toalhas politizadas que ganharam as ruas nos últimos meses. Chamada de “DataToalha”, a brincadeira está fazendo sucesso nas redes. Ao lado dos produtos estampados com os rostos dos principais pré-candidatos à presidência foi colocado um placar contabilizando as compras pró-Lula (PT) e pró-Bolsonaro (PSL). Em vídeo publicado no último domingo, 24, o petista liderava com com folga, sem necessidade de segundo turno. Agora resta aguardar o fim da apuração… das vendas. Veja: