A personalidade mais aguardada do Carnaval

Não é rainha de bateria, mestre-sala ou porta bandeira. Tampouco uma atriz envolta em brilhos e plumas. A celebridade que mais faz a cabeça dos brasileiros no Carnaval é uma velha conhecida dos foliões.

Milton Cunha, 60 anos, é um dos assuntos mais comentados do Twitter no dia da abertura oficial do Carnaval. Usuários comentam que esperam o ano inteiro para acompanhar a alegria e o carisma do carnavalesco.

“Milton Cunha é a verdadeira lenda do Carnaval”, comenta um usuário. “Não imagino um fevereiro sem ele”, diz outro. Veja:

Cara, Milton Cunha é tudo que um comunicador precisa ser em um evento. Genuíno, espontâneo, domina a cultura erudita e popular da avenida. Monstro! — Caio Bellandi (@CaioBellandi) February 11, 2023

Milton Cunha é a cura da ansiedade e depressão! Doses diárias de 2mg de Milton Cunha é melhor que qualquer benzodiazepínico! — É Fábia, não Flávia. (@FabinhaGalvao) February 17, 2023

eu PRECISO proteger o milton cunha de qualquer mal 🥺🥺😩😩 — ex da bruna e atual da larissa (@dtavares) February 17, 2023