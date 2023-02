A nova decisão de Elon Musk que revoltou trabalhadores

Protagonista de uma foto em que aparece dormindo no chão do trabalho, a americana Esther Crawford, diretora de projetos do Twitter, foi demitida em novo corte de funcionários da empresa. A lista de demissões de Elon Musk – que vem se envolvendo em polêmicas desde assumiu a frente da rede social no fim de outubro do ano passado – incluiu mais de 200 funcionários.

Na cena que viralizou, Crawford, adepta de uma cultura workaholic, improvisou uma cama desconfortável na empresa para não precisar ir para casa e conseguir cumprir os prazos estabelecidos.

Nas redes sociais, profissionais de diferentes áreas ficaram indignados com o corte de pessoal da companhia. “No final das contas, não passamos de um crachá”, comentou uma usuária. “Não sei quem precisa ouvir isso, mas viva para você e não para qualquer instituição. Seu trabalho nunca vai te amar”, escreveu outra.

