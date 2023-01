A mudança de postura da Globo diante de relações abusivas no BBB

Tadeu Schmidt, 48 anos, protagonizou momento histórico no Big Brother Brasil 23. Em discurso para os brothers na noite do último domingo, 22, o apresentador apontou os traços de abuso na relação do casal Bruna Griphao, 23 anos, e Gabriel Fop, 24 anos.

Os dois se envolveram logo nos primeiros dias de reality, mas logo o público começou a criticar as grosserias cometidas por Fop. Em sua fala, Schmidt chamou atenção para diálogos nada saudáveis entre eles.

“Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido no relacionamento, talvez nem perceba; talvez ache que é normal. Mas, quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados. Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna para Gabriel: ‘eu sou o homem da relação’. Gabriel: ‘já já você vai tomar umas cotoveladas na boca’. Gabriel, numa relação afetiva certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira”, disse o apresentador.

Em edições passadas, no entanto, a história foi outra – infelizmente. Após a exibição do programa de domingo, a ex-BBB Emily Araújo alfinetou a emissora pela falta de posicionamento em 2017, quando ela participou do reality e se envolveu com o médico Marcos Harter, expulso por agressão. “Parabéns globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais de 4 anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu”, escreveu.

Parabéns globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais de 4 anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu 🙏🏻 pic.twitter.com/IXhaUM17uC — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) January 23, 2023