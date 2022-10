A irônica revolta de Eduardo Bolsonaro com milícias digitais e fake news

Atualizado em 14 out 2022, 13h54 - Publicado em 14 out 2022, 13h52

Um vídeo postado por Eduardo Bolsonaro (PL) viralizou nas redes sociais na última quinta-feira, 13. Nele, o deputado federal acusa a campanha de Lula (PT) de criar “milícias digitais” para disparar fake news sobre o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o 03, petistas criaram grupos no Whatsapp, em que há uma análise prévia dos interessados em participar, para disparar mensagens mentirosas sobre o presidente. O filho de Bolsonaro também afirma que a campanha de Lula paga o Google para ajudar na audiência das notícias falsas.

A indignação do deputado é, digamos, um tanto contraditória – ainda que seja legítima. O Supremo Tribunal Federal (STF) que o diga. Um inquérito que apura a existência de milícias digitais bolsonaristas que atentam contra a democracia e o Estado de Direito corre na entidade. Além da suposta máquina virtual de fake news, que configura organização criminosa, o ministro Alexandre de Moraes também analisa uma live do candidato à reeleição em que ele compartilhou mentiras sobre as urnas eletrônicas.