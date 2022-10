A ira das redes bolsonaristas à liberação de Barroso aos transportes

Uma medida aprovada nesta terça-feira, 18, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso liberou os prefeitos a oferecer transporte gratuito a eleitores no dia do pleito, em 30 de setembro. Este era um pedido da campanha petista, com o objetivo de baixar o patamar de pessoas que não vão votar – a taxa de abstenção no primeiro turno foi a segunda mais elevada desde a redemocratização do país.

Como a gratuidade de ônibus impulsiona diretamente os mais pobres, o estrato de renda em que Lula se sai melhor, as redes bolsonaristas entraram em ebulição, evocando, inclusive, dúvidas sobre a idoneidade do magistrado e os critérios que balizam suas tomadas de decisão. Afirmaram, entre outras coisas, que o juiz está “em desespero” para que o PT vença as eleições.

Grande parte da enxurrada de críticas insinua haver uma especial “boa vontade” de Barroso com Lula, alegando que foi ao longo da era petista no poder que o juiz recebeu a indicação para o STF. O tiroteio também mirou um aspecto específico da medida, que “pode ser adotada sem risco de o gestor responder por crime eleitoral”. Sem fiscalização, se abriria a brecha para a “corrupção nas esferas municipais”, alegam. Com uma eleição para lá de embolada – e Lula na dianteira nas pesquisas -, o que se depreende daí é a alta preocupação nos círculos bolsonaristas.