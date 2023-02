A indireta de Ricardo Salles para Carla Zambelli

Um post no perfil do Twitter do ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro está dando o que falar nesta quinta-feira, 23. Ricardo Salles (PL-SP) publicou uma mensagem curta, grossa e com uma dose de mistério: “Não tem coisa pior do que gente traíra”.

Nos comentários, usuários pedem para que o deputado federal explique para quem é a tal indireta. Outros já desvendaram o enigma e apontam que se trata de uma alfinetada em Carla Zambelli (PL-SP), que criticou recentemente a postura de Jair Bolsonaro (PL) frente à derrota nas urnas nas últimas eleições.

Simultaneamente, pipocaram notícias de que o ex-presidente afirmou que a deputada federal o traiu e fez um acordo com o ministro Alexandre de Moraes para não ter suas redes suspensas por ordem do Supremo Tribunal Federal e fugir de uma possível prisão.

