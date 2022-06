A incendiária relação entre Bolsonaro e Milton Ribeiro

A prisão de Milton Ribeiro, ministro da educação entre julho de 2020 e março de 2022, é um dos assuntos mais comentados do dia no Twitter e já foi mencionado quase cem mil vezes. Ribeiro foi detido pela Polícia Federal nesta-quarta-feira, 22, em uma operação batizada de Acesso Pago, que investiga o esquema de corrupção envolvendo pastores evangélicos e verbas do MEC durante a gestão do ex-ministro.

O escândalo está custando caro para Jair Bolsonaro (PL). Isso porque internautas ressuscitaram falas e postagens do presidente elogiando o ex-ministro. Em uma live realizada em 24 de março, quando o caso da cobrança de propina no Ministério da Educação veio a público, Bolsonaro fez questão de reforçar sua confiança no amigo. “Eu boto minha cara no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia contra ele”, disse na época. Veja:

Bolsonaro mais uma vez se enrola com suas declarações. Disse que colocava a cara no fogo pelo ministro da Educação e agora fala que não tem nada com os malfeitos do pastor que comandou a pasta e que, como tudo indica, negociava verbas com prefeituras e aliados. Haja corrupção! pic.twitter.com/iG6aaPdbl1 — Senador Jean (@senadorjean) June 22, 2022