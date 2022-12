A improvável Seleção que virou queridinha dos brasileiros na Copa

A frustrante derrota do Brasil no jogo contra a Croácia na última sexta-feira, 9, obrigou os brasileiros a apadrinharem outra Seleção para torcer durante a Copa do Mundo. O time escolhido foi o de Marrocos, o primeiro representante africano a chegar à semifinal na história da disputa.

O motivo para a simpatia com o país do norte da África, que tem influência das culturas berbere, árabe e europeia, não é muito claro. Nas redes sociais, usuários comentam que se trata de uma forma de “resistir” às já consagradas seleções e de defender uma equipe com muito menos estrutura e patrocínio que as demais. No Twitter, surgiu até uma bandeira do “Barrocos”, uma tentativa se unir os símbolos brasileiro e marroquino. Veja:

O MARROCOS É O BRASIL NA COPA!!! pic.twitter.com/eX8GZ4JOPQ — ademir na ressaca da copa (@BadVibesMemes) December 10, 2022