A estratégia da irmã de Gabriel Monteiro para entrar na política

Enquanto Gabriel Monteiro (PL) é investigado em acusações de assédio e estupro, com risco de ter o mandato cassado, sua irmã resolve usar o momento “oportuno” para promover sua candidatura pelo mesmo partido, apoiando-se na fama do youtuber.

A psicóloga Giselle Monteiro anunciou na última terça-feira, 16, que vai concorrer à vaga de deputada estadual no Rio de Janeiro. Ignorando todo e qualquer resquício de realidade, a candidata exalta o irmão, que está sendo rechaçado nas redes, e conta com os votos dos apoiadores fiéis (e alienados) de Gabriel.

Com slogans genéricos, ideias mal escritas e fotos apelativas, Giselle parece estar otimista com a campanha. “Só no Instagram já somos mais de 40 mil”, comemora ela em seu perfil do Twitter, que tem 171 seguidores. “Sou a única irmã do Gabriel Monteiro”, escreve repetidamente em suas publicações.

Você está satisfeito com seus políticos? Durante esses anos eles lutaram para você ter uma saúde melhor?Sou Giselle Monteiro, Pré-candidata a Deputada Estadual do Rio de Janeiro.Sou a única irmã do Gabriel Monteiro.#GiselleMonteiro #GMonteiro #FamíliaMonteiro #RJ

#PreCandidata pic.twitter.com/6LK6BZ9fGR — Giselle Monteiro (@Gi_MonteiroRJ) August 2, 2022

A psicóloga não se pronunciou em nenhum momento sobre as denúncias contra o irmão. Ela apenas se ateve a fazer uma convocação de manifestação em apoio ao ex-PM, que será julgado na Câmara dos Vereadores nesta quinta-feira, 18.