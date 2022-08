A escolha de Ana Maria Braga que agradou a comunidade LGBTQIA+

O nome de Ana Maria Braga amanheceu nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 16. Isso porque a apresentadora abriu seu programa com um hit queridinho da Geração Z. O famoso pensamento do dia — “Se a vida te fechar a porta, dê a volta. A porta do quintal pode estar aberta” — foi recitado enquanto tocava ao fundo a música Despechá, da cantora espanhola Rosalía. A artista internacional de 29 anos estourou nos últimos meses e virou ídola da juventude, especialmente entre comunidade LGBTQIA+.

A edição do programa também ganhou destaque por causa da entrevista com o humorista Paulo Vieira, um dos mais prestigiados da TV Globo em 2022. Ele e a loira trocaram declarações nas redes sociais depois do programa. Veja:

Tá legal gente ? minha alma nem tá aqui minha cabeça tá assim: CARAI É A NAMARIA — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) August 16, 2022