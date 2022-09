A ambiciosa estratégia de Lula para ser eleito no primeiro turno

Parece que a divulgação da pesquisa do Ipec na última segunda, 12, empolgou Lula (PT). Com 51% dos votos válidos, contra 35% de Jair Bolsonaro (PL), o candidato está mais otimista do que nunca de que a eleição pode ser vencida ainda no primeiro turno.

Em encontro virtual na manhã terça-feira, 13, com 7.866 comunicadores engajados em sua campanha, o petista falou abertamente sobre a estratégia para conquistar mais eleitores nas próximas semanas. O ex-presidente defendeu uma “comunicação mais leve”. “Vamos falar diretamente à mulher, diretamente ao homem, falar dos problemas que eles estão sofrendo. “Transmitam muita solidariedade e fraternidade nas mensagens que vocês vão dar daqui pra frente”, pontuou aos apoiadores.

Em outro momento da reunião, Lula discursou sobre a necessidade do voto útil no 1° turno. Para ele, é o momento de a campanha se empenhar em convencer o eleitorado a votar em quem tem chances reais de ganhar. “É preciso acreditarmos que é possível a gente vencer as eleições no primeiro turno. Tem gente que tem vergonha. ‘Ah, não vamos falar em ganhar no primeiro turno, porque parece soberba’. Mas, se tem candidato com 1% acreditando que vai ganhar, eu que tenho 46% de acreditar que é possível, nesses próximos 20 dias, conquistar os votos que faltam”, disse.