Yukio Mishima reflete sobre tradição e progresso em ‘Neve de Primavera’

Ficção e realidade se confundem na obra do controverso autor japonês. Crítico da ocidentalização no pós-guerra, ele até orquestrou, em 1970, um golpe de Estado pela volta do Império. Frustrada a tentativa, Mishima cometeu seppuku, ritual suicida dos samurais. Sua última obra foi a aclamada tetralogia Mar da Fertilidade, iniciada com o envolvente Neve de Primavera (1969), cujo protagonista se vê dividido entre a tradição e o progresso. O clássico ganha, agora, sua primeira tradução direto do japonês para o português no Brasil.



