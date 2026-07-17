‘Xica da Silva’: clássico com Zezé Motta volta remasterizado aos cinemas

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Há cinquenta anos, 3 milhões de pessoas assistiram nos cinemas à interpretação poderosa de Zezé Motta como Chica da Silva. Dirigido por Cacá Diegues, o filme ambientado no século XVIII narra a vida da mulher que o intitula: escravizada desde o nascimento, a figura histórica conquistou a alforria, casou-se com um português influente e se transformou em uma rica proprietária de terras em Minas Gerais. Clássico da cinematografia brasileira, o longa fez história ao colocar uma mulher negra no protagonismo. Agora, volta aos cinemas essa mescla de humor e erotismo crítico que desnudou a realidade social do país — mas com imagem e som revitalizados. O filme está em cartaz no país.

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