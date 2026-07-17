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‘Xica da Silva’: clássico com Zezé Motta volta remasterizado aos cinemas

Filme dirigido por Cacá Diegues estreou pela primeira vez há 50 anos no Brasil

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 19h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h22
A ESTRELA - Zezé Motta: atriz encantou com interpretação poderosa de Chica
A ESTRELA - Zezé Motta: atriz encantou com interpretação poderosa de Chica (./Divulgação)
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‘Xica da Silva’: clássico com Zezé Motta volta remasterizado aos cinemas Priorizar nos meus resultados Google

Há cinquenta anos, 3 milhões de pessoas assistiram nos cinemas à interpretação poderosa de Zezé Motta como Chica da Silva. Dirigido por Cacá Diegues, o filme ambientado no século XVIII narra a vida da mulher que o intitula: escravizada desde o nascimento, a figura histórica conquistou a alforria, casou-se com um português influente e se transformou em uma rica proprietária de terras em Minas Gerais. Clássico da cinematografia brasileira, o longa fez história ao colocar uma mulher negra no protagonismo. Agora, volta aos cinemas essa mescla de humor e erotismo crítico que desnudou a realidade social do país — mas com imagem e som revitalizados. O filme está em cartaz no país. 

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