Will Sant: quem é o jovem talento que renova a bossa nova em disco ao vivo

Will Santt: ao vivo no Blue Note SP, de Will Santt (disponível nas plataformas de streaming)

Aos 21 anos, o violonista Will Santt, paulistano da Zona Leste, faz uma bem-vinda renovação da boa e velha bossa nova. Nesse registro ao vivo gravado apenas em voz e violão no Blue Note de São Paulo, o músico apresenta nove faixas autorais e uma cover de Rosa Morena, de Dorival Caymmi. O jeito delicado e preciso de Santt tocar o instrumento já arrancou elogios de lendas como Roberto Menescal. Em Anil Divinil, por exemplo, sua voz afinada e entoada quase aos sussurros emula (no melhor sentido) o cantarolar de João Gilberto.

