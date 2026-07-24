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Cultura

Vencedor do Festival do Rio, ‘Pequenas Criaturas’ chega aos cinemas

Produção é estrelada por Carolina Dieckmmann e dirigida por Anne Pinheiro Guimarães

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 19h00
EM CRISE - Tomaz Lino e Carolina Dieckmmann: drama íntimo familiar
EM CRISE - Tomaz Lino e Carolina Dieckmmann: drama íntimo familiar (Filmes do Estação/.)
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Vencedor do Festival do Rio, ‘Pequenas Criaturas’ chega aos cinemas Priorizar nos meus resultados Google

O ano é 1986 e Helena (Carolina Dieckmmann) acaba de se mudar para Brasília. A redemocratização em curso é a menor de suas preocupações. Isolada pela arquitetura imponente e esparsa de Oscar Niemeyer, a dona de casa tem que rever todas as suas escolhas de vida quando o marido a abandona após partir em uma viagem de trabalho. Vencedor do troféu máximo do Festival do Rio 2025, o filme espelha a encruzilhada política do país com delicadeza conforme a protagonista equilibra a crise pessoal com o dever com os filhos: o adolescente revoltado André (Théo Medon) e o adorável Gustavo (Tomaz Lino), de 8 anos. O filme já está em cartaz nos cinemas. 

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