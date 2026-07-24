Vencedor do Festival do Rio, ‘Pequenas Criaturas’ chega aos cinemas

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

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O ano é 1986 e Helena (Carolina Dieckmmann) acaba de se mudar para Brasília. A redemocratização em curso é a menor de suas preocupações. Isolada pela arquitetura imponente e esparsa de Oscar Niemeyer, a dona de casa tem que rever todas as suas escolhas de vida quando o marido a abandona após partir em uma viagem de trabalho. Vencedor do troféu máximo do Festival do Rio 2025, o filme espelha a encruzilhada política do país com delicadeza conforme a protagonista equilibra a crise pessoal com o dever com os filhos: o adolescente revoltado André (Théo Medon) e o adorável Gustavo (Tomaz Lino), de 8 anos. O filme já está em cartaz nos cinemas.

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