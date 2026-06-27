‘Um triste e belo mundo’ retrata romance em meio à guerra no Líbano

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

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Nino (Hasan Akil) e Yasmina (Mounia Akl) nasceram em Beirute no mesmo dia, no mesmo hospital, enquanto um massacre ocorria lá fora — um entre tantos ocorridos durante a guerra civil do país, entre 1975 e 1990. Pelo resto da vida, os momentos mais felizes da dupla serão simultâneos às tragédias locais — e, ainda assim, eles viverão um romance apaixonante, marcado por encontros e desencontros ao longo de trinta anos. Premiado pelo público do Festival de Veneza, o filme impressiona pela química dos atores e comove ao denunciar que, em meio à guerra, até o amor é um privilégio. O filme já está em cartaz nos cinemas.

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