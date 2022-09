‘Um Lugar Bem Longe Daqui’ tem romance e relação curiosa com crime real

Um Lugar Bem Longe Daqui (Where the Crawdads Sing, Estados Unidos, 2022. Em cartaz) Em um pântano na Carolina do Norte, um rapaz de família tradicional é encontrado morto. A cena parece um acidente, mas as autoridades logo assumem que foi um assassinato cometido pela “menina do brejo”. Figura folclórica da região, ela se chama Kya e cresceu isolada na casa de sua família no pântano, abandonada pelos pais. Sem tato social, a moça (vivida por Daisy Edgar-Jones) terá de sair de sua concha para se defender no tribunal e contar sua história. Com romances tórridos e um belo cenário de natureza abundante, o filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito pela zoóloga americana Delia Owens. A produção guarda uma estranha relação com a vida real: um caçador ilegal foi morto na área de conservação criada por Delia e o marido na África. O caso segue sem solução.